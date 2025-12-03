Perú destaca el «acelerado avance» de su conexión estratégica con Brasil

3 minutos

Lima, 2 dic (EFE).- Perú está experimentando un acelerado avance de su conexión estratégica con Brasil, con lo que se consolida como un «puente logístico» de Suramérica hacia el Asia-Pacífico, aseguro este martes el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio.

El funcionario subrayó el «acelerado avance» de los corredores regionales IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) Norte, Centro y Sur, que, según remarcó, está transformando la conectividad del interior brasileño, al habilitar nuevas rutas más cortas y competitivas hacia el Pacífico, frente a los trayectos tradicionales por el Atlántico.

Indicó que la IIRSA Norte ofrece a Brasil un acceso directo hacia el eje conformado por las localidades peruanas de Paita, Yurimaguas y Santa Rosa, «con alto potencial para el transporte de productos agrícolas, mineros y forestales».

La IIRSA Centro, agregó, enlaza los puertos limeños del Callao y Chancay con la ciudad amazónica de Pucallpa, lo que facilita una salida más eficiente de productos hacia el Pacífico central, y la IIRSA Sur conecta las localidades portuarias de Matarani, San Juan de Marcona e Ilo con la amazónica Iñapari, con lo que representa «una alternativa estratégica» para el oeste brasileño y del estado de Acre.

«Estos ejes permiten reducir tiempos de acceso desde el Brasil amazónico y centro-sur hacia la costa pacífica, habilitando rutas competitivas frente a los trayectos tradicionales vía Atlántico», sostuvo.

Una ventana hacia el Asia-Pacífico

Durante su participación en un encuentro sobre la integración entre ambos países suramericanos, organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Perú, Del Carpio sostuvo que, de esa manera, su país «consolida su posición como pieza clave en la integración sudamericana y como ventana natural hacia el Asia-Pacífico».

Aseguró que, en las últimas dos décadas, Perú «ha cimentado» ese rol gracias a su ubicación estratégica en el centro del Pacífico y a la creciente relevancia y modernización de los puertos del Callao, Chancay, Ilo, Matarani y Paita.

Por ese motivo, sostuvo que la convergencia entre los corredores interoceánicos y la modernización portuaria posiciona a Perú como un potencial hub (centro de operaciones) logístico regional, capaz de dinamizar el comercio transfronterizo, diversificar rutas y reducir costos logísticos.

Esto, afirmó, permitirá a Brasil acceder con mayor rapidez al Asia-Pacífico, uno de los mercados más dinámicos y determinantes para su estructura exportadora.

La creciente demanda del mercado asiático

El director de Proinversión destacó que Brasil se consolidó en 2024 como una potencia exportadora, al alcanzar los 337.046 millones de dólares FOB (costo de los bienes en el punto de embarque o carga), el 28 % de los cuales tuvo a China como destino.

«Esta creciente dependencia del mercado asiático refuerza la urgencia de contar con rutas más eficientes y con infraestructura multimodal que reduzca tiempos y costos», dijo.

Además, señaló que el incremento de flujos comerciales está generando presiones logísticas en toda la región, por lo que es necesario contar con «corredores más cortos y competitivos».

Durante el encuentro, Del Carpio presentó el nuevo modelo peruano de Asociación Público-Privada (APP) 5.0 que, según dijo, se caracteriza por ser «colaborativa, digital y sostenible». EFE

dub/fgg/jrh