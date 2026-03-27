Perú destaca importancia de suscribir acuerdos de integración y transito fluido con Chile

2 minutos

Lima, 26 mar (EFE).- Perú destacó este jueves la importancia que tiene el continuar con las negociaciones con Chile «para la pronta suscripción e implementación» de acuerdos bilaterales que permitan «promover la integración y el tránsito fluido «en la zona fronteriza entre la localidad peruana de Tacna y la chilena de Arica, informaron fuentes oficiales.

Estos acuerdos permitirán beneficiar a los trabajadores estacionales y a los habitantes de esas zonas de la frontera bilateral, añadió la Cancillería peruana en un comunicado.

El tema fue tratado durante la III Reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que fue presidida de manera virtual por los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, y de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

La Cancillería destacó que en la cita «se reafirmó la voluntad de ambos países de profundizar la cooperación bilateral» y el intercambio de información para prevenir la migración irregular y enfrentar la delincuencia organizada transnacional.

También se planteó fortalecer la integración entre Tacna y Arica, modernizar los complejos fronterizos y coordinar la implementación de procedimientos y facilidades para garantizar un tránsito transfronterizo «fluido, seguro y ordenado».

Las delegaciones compartieron información que permitió constatar la reducción de la migración irregular en la zona y «la positiva cooperación bilateral en la materia», añadió el comunicado.

Además, la delegación chilena dio detalles sobre las medidas que implementa su país como parte del Plan Escudo Fronterizo y la peruana «solicitó mantener un esquema de intercambio de información y coordinación al respecto».

El Plan Escudo Fronterizo es una estrategia chilena que contempla construir zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la migración irregular en la frontera bilateral.

Las delegaciones acordaron, en ese sentido, reforzar la coordinación operativa entre sus policías, para implementar medidas conjuntas como la continuación de los patrullas simultáneas y el intercambio de información permanente.

También se encargó al Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares Perú-Chile la adopción de una metodología de verificación migratoria y se acordó programar una IV reunión para la segunda quincena de mayo próximo.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, además de otras autoridades de ambos países. EFE

dub/gad