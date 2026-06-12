Perú destaca por partida triple entre las elecciones más ajustadas y apretadas del mundo

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Madrid/Lima, 12 jun (EFE).- Hay presidentes que han llegado al poder ganando a sus rivales políticos por cientos de votos o pequeños porcentajes; cifras irrisorias que, en países con millones de habitantes, demuestran cómo el rumbo de una nación puede depender de un puñado de papeletas, como está a punto de pasar por tercera vez consecutiva en Perú.

A continuación, se detallan por orden cronológico las elecciones nacionales con los escrutinios más ajustados, donde unos pocos votos decidieron el destino de todo un país.

Estados Unidos, 1960

El demócrata John Fitzgerald Kennedy sacó 112.00 votos más que Richard Nixon, lo que le permitió obtener triunfos en estados clave para llegar al Despacho Oval, en los comicios más apretados de Estados Unidos hasta entonces desde 1916.

Estados Unidos, 2000

El republicano George W. Bush logró la llave para la Casa Blanca por una diferencia de apenas 537 votos sobre Al Gore en Florida, un margen de apenas del 0,009 % de votos a nivel estatal cuyo resultado acabo decidiéndose en los tribunales, pese a que el demócrata había obtenido más votos a nivel nacional.

Cabo Verde, 2001

Pedro Pires (50,01 %) fue elegido presidente de Cabo Verde en segunda vuelta por solo 12 votos más que Carlos Veiga (49,99 %), en una elección donde votaron 134.495 personas.

Italia, 2006

El líder de centroizquierda Romano Prodi derrotó al entonces primer ministro de centroderecha Silvio Berlusconi. En la Cámara de Diputados de Italia, Prodi obtuvo una ventaja de apenas 24.000 votos a nivel nacional, lo que representó una diferencia porcentual de apenas 0,06 %.

México, 2006

Felipe Calderón se llevó la victoria en las elecciones más competidas de la historia de México, al obtener 233.831 votos más que Andrés Manuel López-Obrador, con un margen de apenas el 0,56 %. Este último denunció fraude electoral y, tras analizar las impugnaciones, el Tribunal Federal dio la victoria a Calderón.

Ghana, 2008

John Atta Mills ganó la Presidencia de Ghana en la segunda vuelta electoral contra Nana Akufo-Addo por menos de 41.000 votos de diferencia, lo que significó el 0,46 % de los votos registrados, en lo que fue la elección más ajustada de la historia de este país africano.

Austria, 2016

Alexander Van der Bellen se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales de Austria al ultraderechista Norbert Hofer por 30.863 votos, lo que provocó la anulación de los comicios por irregularidades y la repetición de la votación, en la cual Van der Bellen logró ampliar su margen.

Brasil, 2022

En la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Jair Bolsonaro con un 50,9 % de los votos frente a un 49,1 %, por una diferencia de algo más de 2,1 millones de votos, en un país de 213,5 millones de habitantes. Fue la elección más ajustada de la historia de Brasil en una segunda vuelta presidencial.

Perú, 2016, 2021 y 2026

La derechista Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski por apenas 41.057 votos, un 0,34 % del total; y cinco años más tarde, en 2021, volvió a cosechar un resultado muy parecido cuando perdió con el izquierdista Pedro Castillo por 44.263 votos, un 0,36 % del total de votos emitidos.

Al igual que entonces, el resultado final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú de 2026 se decidirá por unos pocos miles de votos, aunque esta vez el resultado apunta a ser favorable para Fujimori en su contienda con el izquierdista Roberto Sánchez. Con el 98,25 % del escrutinio, la diferencia entre ambos es de unos 1.300 votos. EFE

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