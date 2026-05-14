Perú destruye 15 campamentos de la minería ilegal instalados en la Amazonía

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Lima, 14 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Perú destruyeron 15 campamentos de la minería ilegal, así como material usado para esa actividad ilícita por un valor de 2 millones de soles (unos 579.000 dólares), en una operación realizada en la región amazónica de Madre de Dios, informaron este jueves fuentes oficiales.

En la operación conjunta, realizada con helicópteros en una zona conocida como Aguas Negras, participaron miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

El Ministerio de Defensa señaló que las fuerzas de seguridad incautaron 7 balsas, 7 tolvas, 350 galones de combustible, 15 campamentos rústicos, 2 motos lineales y material empleado para la extracción ilegal de minerales.

Todo este material fue destruido conforme al marco legal vigente y bajo disposición del Ministerio Público, en el marco de las acciones de interdicción contra actividades ilícitas que afectan el ambiente y la seguridad en Madre de Dios, agregó.

La intervención fue ejecutada por el Batallón de Infantería de Selva 633 de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, junto con agentes especializados de la PNP y representantes de la FEMA.

El Ministerio de Defensa aseguró que, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostiene su despliegue operativo en Madre de Dios «para neutralizar economías ilícitas y preservar zonas afectadas por actividades ilegales».

Medios locales alertaron este miércoles que la minería ilegal había vuelto a ingresar a la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, y que ya se había detectado la deforestación de más de 500 hectáreas de bosque amazónico en la zona.

Al respecto, el director de Tecnologías para la Conservación Amazónica (ACCA), Sidney Novoa, declaró a la emisora RPP que un monitoreo por satélite permitió identificar 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos ilegales en el área protegida.

Añadió que unas 1.000 personas estarían vinculadas a estas actividades ilegales en la reserva, donde además de la presencia de actividades criminales conexas, se está produciendo un grave daño en un ecosistema considerado clave para la conservación de la biodiversidad de la Amazonía peruana. EFE

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