Perú destruye bienes de más de un millón de dólares de minería ilegal en la Amazonía

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Lima, 6 may (EFE).- Al menos seis personas fueron detenidas durante una operación de las fuerzas de seguridad contra la minería ilegal en la reserva nacional de Tambopata, en la Amazonía de Perú, donde también se incautó armamento y se destruyeron bienes por más de 3,8 millones de soles (1,08 millones de dólares), informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que las fuerzas de seguridad ejecutaron durante dos días una operación conjunta con helicópteros en los sectores Azul, El Lago y San José de Carene, de la reserva de Tambopata, donde se habían instalado equipos que afectaban al área natural protegida.

Los seis detenidos fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones del caso, mientras que también se incautaron ocho armas de fuego, una granada de guerra, once cargadores, municiones, veintidós teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tras eso, las fuerzas de seguridad destruyeron material y combustible usado para la minería ilegal, entre ellos siete motos lineales, cuatro balsas, ocho motores, seis campamentos mineros, tres bombas eléctricas, mangueras y tubos.

El operativo fue ejecutado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

El Ministerio de Defensa aseguró que esta operación forma parte de las acciones que impulsa en apoyo a la PNP «para enfrentar actividades ilegales que afectan áreas naturales protegidas y ponen en riesgo los ecosistemas de la Amazonía peruana».

La reserva nacional de Tambopata se encuentra en el departamento amazónico de Madre de Dios, donde ocupa una extensión de 274.690,00 hectáreas y se caracteriza principalmente por proteger la flora y fauna silvestre, así como la belleza paisajística de la selva húmeda subtropical del sur oriente peruano, según indica el Sernanp. EFE

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