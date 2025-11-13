Perú detecta tres impactos solares sobre su territorio en tan solo 72 horas

Lima, 13 nov (EFE).- Tres intensas fulguraciones solares en un lapso de 72 horas fueron detectadas por el Radio Observatorio de Jicamarca, la principal estación de su tipo en el planeta para estudiar y vigilar la ionosfera ecuatorial de la Tierra, según anunció este jueves el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Estas tres fulguraciones del sol (explosiones repentinas y masivas de energía y radiación electromagnética) se dieron entre el 9 y el 11 de noviembre, con intervalos de menos de veincuatro horas, lo que ha generado que la intensidad del viento solar se incremente, por lo que el IGP mantiene un «monitoreo permanente» a través del radar ionosférico de Jicamarca, ubicado en la provincia de Huarochirí, en la zona andina de Lima.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó que esto ha generado que la intensidad del viento solar se incremente y que en este momento la tierra «se encuentra atravesando un intenso flujo de partículas energéticas que corresponde a una de las más intensas de este año».

El jefe de la Dirección en Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión, añadió que «se trata de una tormenta geomagnética intensa de tipo G4 (un punto menos que una de grado G5 que es muy intensa) y hasta el momento ha alcanzado un índice de perturbación magnética de 8».

«El pico máximo de este flujo se produjo, aproximadamente, al mediodía de ayer, 12 de noviembre», sostuvo.

Por ese motivo, el IGP monitorea los efectos sobre el ecuador magnético con el radar ionosférico de Jicamarca, así como con instrumentos asociados, como ionosondas, magnetómetros y receptores de navegación por satélite GPS/GNSS, que son usados para supervisar el «clima espacial» sobre Perú.

El organismo añadió que los efectos de las tormentas geomagnéticas incluyen, entre otros, problemas de comunicación en ciertas frecuencias de radio, así como interferencias en la comunicación con equipos que dependan de la localización con GPS.

«En mayo del año pasado se registraron intensas tormentas geomagnéticas en Canadá, lo que ocasionó que varios tractores con localización GPS, usados por agricultores, perdieran su rumbo y quedaran inutilizados por varias horas, demostrando que este tipo de eventos afectan seriamente las actividades de la civilización», remarcó Scipión. EFE

