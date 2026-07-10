Perú determinará cantidad de visitantes que recibirá Machu Picchu mediante estudio técnico

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Lima, 9 jul (EFE).- Perú determinará la cantidad de visitantes que puede recibir el famoso sitio arqueológico de Machu Picchu, en el sur del país, tras la adjudicación de un estudio técnico que deberá ser entregado en un plazo de 190 días, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

El ministro señaló este jueves que el estudio de capacidad de carga ya fue adjudicado el miércoles, a una empresa que no identificó, y que su despacho está realizando los procedimientos previos a la suscripción del contrato, previsto para la segunda quincena de este mes.

El trabajo demandará de una inversión cercana a los 3 millones de dólares (unos 880.000 dólares) y tendrá un plazo de ejecución de 190 días, con el objetivo de contar con «información técnica» sobre la cantidad de personas que podrá recibir Machu Picchu, detalló.

«Vamos a tener la posibilidad de saber técnicamente cuál va a ser la carga real de la ciudadela Machu Picchu», sostuvo.

Machu Picchu, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de la región del Cusco, recibe desde el 19 de junio un promedio de 5.600 personas al día, por el inicio de la temporada alta en el principal destino turístico del país.

En las últimas semanas se informó que la gran demanda de los boletos, que se venden en su mayoría de manera virtual, pero también en el local del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, generó largas colas «y malestar» entre los visitantes, que en ocasiones tienen que esperar hasta un día para ingresar al sitio arqueológico.

El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en Machu Picchu que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esa entidad en 2007. EFE

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