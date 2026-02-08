Perú dice autopista planificada con Francia no se podrá construir solo con capital estatal

3 minutos

Lima, 8 feb (EFE).- La ministra de Economía de Perú, Denisse Miralles, afirmó este domingo que la Nueva Carretera Central, que se planea construir mediante un acuerdo de asistencia técnica con Francia para unir a Lima con la sierra del país, no será viable solo con financiación pública y se podría permitir el ingreso de capitales privados o de otros países.

«Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país», declaró la ministra en la emisora RPP.

Las autoridades de Perú señalan que la carretera requerirá de un presupuesto de 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares) para conectar Lima con el centro del país mediante una autopista de 185 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido que atravesará los Andes.

Miralles dijo, al respecto, que insistir en que la obra solo cuente con financiación pública es «condenar el proyecto al fracaso» y que, por ese motivo, se está buscando un nuevo esquema para asegurar el presupuesto para el inicio de obras.

Informó que, por ese motivo, su ministerio planteará una «solución integral» de financiación durante la primera semana de marzo, que podría incluir mecanismos mixtos, como el ingreso de aportes privados, financiación externa o modelos similares a una Asociación Público Privada (APP).

Agregó que al existir actualmente un convenio de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia para la construcción de obras viales, entre ellas esta carretera, también se podría solicitar a ese país que otorgue una financiación inicial, que será complementada con mecanismos como peajes u otros ingresos vinculados al proyecto.

«No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad, pero sí necesitamos un esquema que genere ingresos y haga viable una obra de esta envergadura», remarcó a la emisora.

A pesar de esto, Miralles sostuvo que existe «un compromiso político y técnico» para que la construcción de la obra comience este año, pero siempre que apliquen los ajustes necesarios en el marco fiscal.

«Podemos empezar una primera etapa, pero si dejamos todo el proyecto financiado solo como obra pública, no va a llegar a término», ratificó.

El pasado jueves se informó que el Gobierno peruano había decidido cancelar el G2G con Francia para la construcción de carreteras por un valor de 26.500 millones de soles (unos 8.000 millones de dólares), tras aducir supuestos actos de corrupción y malas prácticas en otros países de una empresa consultora.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que el convenio «se mantiene plenamente vigente y operativo» y que «la decisión tomada no impacta los contratos, cronogramas ni procesos en curso vinculados a la Carretera Central, que continúan avanzando en el marco de sus respectivos compromisos técnicos y presupuestarios».

El acuerdo con Francia fue firmado en 2021 y también comprende la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, un viaducto elevado hacia el aeropuerto internacional de Lima que incluye un puente sobre el río Rímac que debía estar listo desde el año pasado, y cuyo presupuesto total bordea los 600 millones de dólares. EFE

dub/gpv