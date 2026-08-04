Perú e Israel conversan sobre el fortalecimiento de su relación bilateral y cooperación

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Lima, 3 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de Perú, Carlos Espá, y de Israel, Gideon Saar, sostuvieron este lunes una conversación telefónica en la que abordaron temas como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación, informaron fuentes oficiales.

El ministerio peruano de Exteriores señaló en un breve comunicado que Espá y Saar abordaron «los principales aspectos de la relación bilateral y las oportunidades para fortalecer la cooperación entre ambos países».

Los ministros destacaron las posibilidades de ampliar la cooperación en ámbitos como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la gestión de los recursos hídricos y el intercambio de experiencias para hacer frente a los efectos del fenómeno climático de El Niño.

La embajada de Israel en Perú compartió, por su parte, la traducción de una publicación que hizo Saar en sus redes sociales, donde aseguró que sostuvo una «buena conversación» con Espá y lo felicitó por el cargo que asumió el pasado 28 de julio, le deseó «mucho éxito en esta nueva etapa» y lo invitó a visitar Israel.

«Conversamos sobre la histórica amistad entre nuestros países y el fortalecimiento de los vínculos de Israel con América Latina. Acordamos ampliar nuestra cooperación, en particular a través de MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo», acotó.

Saar ratificó que también abordaron «los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño» y que enfatizó «la disposición de Israel para apoyar al Perú a fortalecer su preparación y resiliencia».

«Acordamos reunirnos en un futuro cercano para seguir impulsando nuestras relaciones bilaterales», concluyó. EFE

dub/gpv