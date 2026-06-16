Perú eleva su previsión de intensidad del fenómeno de El Niño Costero de moderada a fuerte

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Lima, 16 jun (EFE).- Las autoridades peruanas elevaron de moderado a fuerte su pronóstico sobre la intensidad que tendrá en los próximos meses el fenómeno climático de El Niño Costero, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú advirtió en un nuevo comunicado difundido en la noche del lunes que el actual episodio de El Niño Costero «se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre».

El comité también apuntó que, a partir de septiembre se espera que disminuya a una intensidad moderada, y desde diciembre de 2026 en adelante se prevé que «alcance una magnitud entre fuerte (48 %) y moderada (46 %)», momento en el que acostumbran a darse la mayor cantidad de lluvias, que causan estragos como desbordes de ríos e inundaciones.

Para el trimestre entre junio y agosto, «las temperaturas del aire se mantendrían por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana debido al calentamiento del mar en el litoral». En la costa, se esperan episodios de lluvias ligeras especialmente en la zona norte.

En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales normales en la costa peruana.

Respecto a los recursos pesqueros, menos abundantes en la costa de Perú si el mar sube de temperatura, se prevé que para las próximas semanas el incremento de la temperatura «continúe alterando la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta en el norte y centro.

«En la zona norte y centro del litoral peruano continuaría la presencia inusual de especies de peces asociadas a aguas cálidas y oceánicas», señaló el Enfen.

Mientras, el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Suramérica pueden intensificar El Niño Costero, se espera que se desarrolle entre junio de 2026 hasta marzo de 2027, con una intensidad fuerte entre noviembre y diciembre.

Así, este comité recomendó a las entidades de gobierno «adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central), ante la próxima temporada de lluvias (septiembre 2026 a abril 2027)».

Las lluvias asociadas a estos fenómenos tuvieron sus episodios más extremos en Perú en 1983, 1998 y 2017, con decenas de miles de damnificados por las inundaciones, a la vez que la temperatura cálida del mar afecta a las capturas de la pesca y causa sequía y déficit hídrico en la sierra andina, lo que merma al mismo tiempo las cosechas agrícolas. EFE

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