Perú entra en última etapa de organización de elecciones con impresión material electoral

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Lima, 16 mar (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú inició la última etapa de la organización de los comicios generales de abril próximo en el país andino con la impresión de la segunda parte del material electoral y la demostración a las organizaciones políticas de todo el proceso de preparación.

La ONPE recibió este lunes en su sede del distrito de Lurín, en el sur de Lima, a representantes de los partidos que participan en los comicios para mostrarles el trabajo técnico y los estándares de calidad que se aplican durante el ensamblaje de material para los comicios.

El gerente de gestión electoral de la ONPE, Jose Samamé, agregó que, una vez selladas las cajas, el material electoral será enviado a las oficinas de la ONPE a nivel nacional desde el próximo 28 de marzo, mientras que en Lima y la provincia vecina del Callao la distribución se hará entre el 10 y 11 de abril «directamente a los locales de votación».

La ONPE sostuvo que el proceso de preparación del material electoral se realiza con «rigurosidad, trazabilidad, controles internos y estándares de calidad», que indicó que son «clave» para garantizar la transparencia y confianza.

En ese sentido, confirmó que ya imprime la segunda parte del padrón para las elecciones, que incluye la hoja de asistencia de los miembros de mesa, las actas de instalación, sufragio y escrutinio, los certificados de participación de los miembros de mesa y el cartel de resultados que se publica al término del escrutinio en cada mesa de votación.

La impresión de las papeletas de votación

El pasado 10 de marzo empezó la impresión de las papeletas de votación para las elecciones generales, las más grandes de la historia electoral del país al incluir a un total de 36 candidatos presidenciales, además de votaciones paralelas para el Senado, la cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

A los comicios generales del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, el domingo 7 de junio.

Este domingo falleció Napoleón Becerra, uno de los candidatos que integraba el grupo con baja intención de voto, tras sufrir un accidente de carretera en el sur del país, por lo que aún se espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre el futuro de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTR), que lideraba. EFE

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