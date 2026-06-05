Perú entra en un período de reflexión final antes de elecciones presidenciales del domingo

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Lima, 5 jun (EFE).- Los peruanos entran a partir de este viernes en un período de reflexión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputarán este domingo la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Los candidatos cerraron durante la noche del jueves sus campañas proselitistas con sendos mítines en Lima, tras lo cual ya no podrán participar en concentraciones políticas, aunque este viernes sí mantendrán diálogos con la prensa.

El pasado lunes comenzaron a entrar en vigor las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas a la difusión de encuestas por medios de comunicación, vigente a nivel nacional desde este día.

Sin embargo, estos sondeos se realizan de manera privada y trascienden a las redes sociales, por lo que el jueves se señaló que los dos candidatos mantienen un empate técnico, aunque Sánchez ha logrado una ligera ventaja sobre Fujimori.

Desde este viernes tampoco pueden realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, una disposición cuya vulneración puede ser sancionada con penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Las normas locales ordenan, además, la suspensión de toda propaganda política desde el sábado y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, conocida como ‘ley seca’, desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes.

Durante la jornada de votación del domingo estarán prohibidos, además, los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados, así como las reuniones de electores a una distancia menor a cien metros de las mesas de sufragio, entre las 7.00 hora local y las 17.00 hora local.

Fujimori y Sánchez cerraron el jueves su campaña electoral con mensajes dirigidos a intentar convencer a los electores aún indecisos, acusaciones mutuas por la inestabilidad política que afronta el país y promesas de recuperar el orden y el equilibrio de poderes.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió lograr la «reconciliación nacional» en solo cinco años, pues aseguró que solo pretende gobernar durante un mandato, sin buscar la reelección inmediata.

Fujimori se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú tras haber perdido en las tres ocasiones anteriores en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), que en estos comicios es representado por su rival político.

Sánchez, por su parte, apeló a la unidad para restablecer la democracia y el equilibrio de poderes en Perú, de cuya ruptura responsabilizó al fujimorismo, y prometió que derogará las denominadas ‘leyes procrimen’ que promovió esa agrupación junto a sus socios en el Legislativo.

El candidato también reivindicó la figura de Castillo, al que reiteró que indultará de la condena de 11 años y 5 meses de prisión que recibió el año pasado por el fallido golpe de Estado que intentó dar a finales de 2022.

Para este domingo se ha convocado a más de 27,4 millones de peruanos para elegir al noveno presidente tras una década de inestabilidad política, con el mandato de gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031). EFE

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