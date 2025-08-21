Perú entrega los restos de 20 personas indígenas asesinadas por Sendero Luminoso en 1993

2 minutos

Lima, 21 ago (EFE).- La Fiscalía de Perú entregó los restos de 20 personas indígenas asesinadas en un ataque terrorista del grupo subversivo Sendero Luminoso en 1993 en la comunidad nativa de Tahuantinsuyo, en el céntrico departamento de Junín, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de la Selva Central explicó este miércoles que realizó la restitución de 20 restos óseos de personas que fallecieron el 18 de agosto 1993 en la comunidad nativa de Tahuantinsuyo en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, durante un ataque perpetrado por Sendero Luminoso.

«Según la investigación fiscal, dos columnas (grupos) senderistas ingresaron a la comunidad, fungiendo de ronderos (campesinos patrulleros). Bajo amenazas, reunieron a la población en el local comunal donde los ataron, torturaron y asesinaron -con arma blanca y extrema crueldad- a varones, mujeres -incluidas embarazadas- y niños», indicó el Ministerio Público.

Añadió que además, se registraron violaciones sexuales y mutilaciones.

Sendero Luminoso llevó a cabo el 18 de agosto de 1993 la matanza en el valle de Tsiriari, en la provincia de Satipo, donde asesinó a 72 personas en ocho localidades, entre ellos 16 menores de edad.

La Fiscalía correspondiente y el Equipo Especializado Forense (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el armado y exhibición de los restos óseos humanos y elementos asociados pertenecientes a las veinte víctimas en el coliseo de Mazamari, en compañía de los familiares de las víctimas e integrantes de la comunidad nativa.

«Con la participación de los integrantes de la comunidad nativa, la coordinadora de las Fiscalías Superior Penal Nacional y Fiscalías Penal Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, la fiscal superior titular Rosario Isabel Quico Palomino, entregó los 20 osarios a las familias», agregó el Ministerio Público.

El conflicto armado interno que enfrentó al Estado peruano con los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de ideología maoísta y marxista, respectivamente, dejó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). EFE

pbc/fgg/nvm