Perú envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela en un avión de su Fuerza Aérea

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Lima, 28 jun (EFE).- Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió este domingo hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, como parte del apoyo que se brinda al país golpeado el pasado miércoles por dos potentes terremotos que han dejado más de 1.400 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

«Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando mucho más que ayuda: la solidaridad de todo un país», señaló el Ministerio de Defensa en la red social X.

Agregó que el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, supervisó esta acción e informó que el Estado peruano mantiene permanente coordinación para atender los requerimientos de ayuda humanitaria que puedan surgir.

La aeronave, un avión Hércules, partió desde el Grupo Aéreo N° 8, anexo al aeropuerto internacional de Lima, pilotado por el coronel de la FAP Juan Carlos Vásquez.

«El Estado peruano traslada ayuda humanitaria, llevamos víveres no perecibles, carpas, vestimenta, listos para poder ser entregados. Esta aeronave nos permite el traslado estratégico», señaló el piloto.

Perú envió el pasado viernes a Venezuela a un equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que trabaja actualmente en estructura colapsadas en la ciudad de Caraballeda, ubicada en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos.

El equipo USAR peruano ya intervino en el rescate con vida de una mujer de 60 años entre los escombros de un edificio colapsado, con el apoyo de especialistas salvadoreños, según informaron fuentes cercanas al contingente.

Este viernes, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que había dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos y propuso a los países americanos la formación de una «fuerza de tarea conjunta» para organizar la ayuda humanitaria internacional de apoyo a Venezuela.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas, y sus respectivas sedes diplomáticas cerradas, desde julio de 2024, luego de que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de ese país y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González.

En Perú reside la segunda mayor comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, que bordea los 1,6 millones, la mayoría concentrados en la capital Lima, lo que significa cerca del 5 % de la población del país.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que han causado, hasta el momento, 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, además de 3.142 familias damnificadas. EFE

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