Perú envía misiones para supervisar laboratorios farmacéuticos en el extranjero

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Lima, 5 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú envió misiones de supervisión a 70 laboratorios farmacéuticos de seis países de Asia, Europa y América, con el objetivo de garantizar que los medicamentos que llegan al país «cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia», informaron este viernes fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), está intensificando las acciones de control y fiscalización de establecimientos farmacéuticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la Digemid ha realizado evaluaciones técnicas a 70 laboratorios farmacéuticos ubicados en seis países desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en las plantas de producción que abastecen al mercado peruano.

«Cada inspección realizada contribuye directamente a proteger la salud de los ciudadanos y a fortalecer la confianza en el sistema regulatorio nacional», señaló al respecto la directora de la Digemid, Lida Hildebrandt.

Para cumplir con ese objetivo, las comisiones de inspección viajaron hacia India, China, México, Paraguay, Polonia y Turquía para verificar de manera directa las condiciones de fabricación de medicamentos destinados al mercado peruano.

El Minsa señaló que la misión más reciente fue enviada a India y estuvo integrada por 14 inspectores especializados, quienes evaluaron 12 laboratorios farmacéuticos.

En lo que va de 2026, la Digemid ha desplegado tres comisiones internacionales, las dos primeras de ellas para inspeccionar 51 laboratorios farmacéuticos, 20 de los cuales obtuvieron la certificación de BPM de la autoridad sanitaria peruana, mientras que otro 21 no alcanzaron la certificación, 3 presentaron observaciones parciales y 7 desistieron del proceso.

Hildebrandt sostuvo que la supervisión directa de las plantas de fabricación en el extranjero y en el país permite identificar oportunamente riesgos potenciales, elevar los niveles de exigencia a los fabricantes y garantizar que solo ingresen y permanezcan en el mercado productos farmacéuticos que cumplan con los estándares de regulación establecidos. EFE

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