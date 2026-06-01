Perú escoge entre Fujimori y Sánchez, dos corrientes que arrastran sendos golpes de Estado

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Lima, 1 jun (EFE).- Los peruanos están convocados este domingo a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, dos opciones que representan cada una un golpe de Estado distinto.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) busca por cuarta vez ser presidenta con una reivindicación total del Gobierno de su difunto padre, marcado por el «autogolpe» de 1992, con el que asentó el sistema político que le permitió quedarse en el poder hasta que estallaron los escándalos de corrupción en su Administración.

Sánchez, por su parte, compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), al que promete liberar tras haber sido condenado por el fallido golpe de Estado que trató de dar en diciembre de 2022 para evitar ser destituido por el Congreso, dominado por una feroz oposición que lideraba el fujimorismo, tras salir a la luz de indicios de corrupción.

Separados por 30 años de diferencia, tanto Fujimori como Castillo pronunciaron prácticamente las mismas palabras para romper el orden democrático: disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un Gobierno de emergencia excepcional mediante decretos, intervenir en la Judicatura y promover una nueva constitución política.

Un golpe con apoyo militar, otro estrepitoso

En 1992, Fujimori tuvo éxito al contar con apoyo de los militares para ejecutar sus órdenes, y con un considerable respaldo popular, lo que le permitió instaurar en 1993 una Constitución a su medida para asentar las bases liberales del desarrollo económico del país y vencer a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

«Fue una medida de excepción, por la situación del país frente a dos grupos terroristas que querían controlar el país y una hiperinflación galopante (…) Esta decisión tan difícil que tomó mi padre permitió que luego se hiciese la Constitución de 1993, que aprobó la población», señaló recientemente Keiko Fujimori en el canal América Televisión.

Por su parte, Castillo fracasó de manera estrepitosa en 2022, al no contar con respaldo militar, por lo que fue detenido a los pocos minutos y destituido de manera exprés por el Congreso, donde una mayoría de fuerzas de derecha ya había tratado de sacarlo del poder dos veces antes.

Si bien Sánchez dimitió como ministro de Castillo en ese momento, al asegurar que su vocación democrática le impedía seguir a su lado, ahora el candidato defiende que el entonces gobernante intentara el golpe frente a la presión de la oposición, que buscaba derrocarlo desde el Congreso.

Figuras polarizantes

Pese a haber sido episodios muy similares, los seguidores de Fujimori justifican el paso dado por el padre de Keiko, pero condenan que Castillo hiciera lo mismo y lo califican de «golpista» y «corrupto», igual que sucede en sentido opuesto con los simpatizantes de Castillo.

Para los fujimoristas, el golpe de Estado de su líder fue la clave del éxito de su proyecto político, al abrir el país a los mercados internacionales y vencer al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, si bien también sirvió para instaurar una gigantesca red de corrupción de la mano del asesor Vladimiro Montesinos y una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyeron matanzas y secuestros que lo llevaron a ser condenado a 25 años de cárcel.

Por su parte, un sondeo antes de las actuales elecciones mostraba que más del 50 % de los peruanos desaprueba la condena impuesto a Castillo por su fallido intento y gran parte de ellos considera que el exmandatario fue, más bien, víctima de un golpe de Estado por parte del opositor Congreso y de su vicepresidenta Dina Boluarte, que gobernó hasta 2025. EFE

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