Perú espera captar inversiones por 2.900 millones de dólares para proyectos de gas natural

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Lima, 22 may (EFE).- Perú espera captar inversiones por valor de 2.900 millones de dólares en proyectos de gas natural durante los años 2026 y 2027, con el objetivo de ampliar el acceso a este recurso energético en once regiones del país y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Así lo anunció la exministra y actual directora de Inversiones Descentralizadas de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Denisse Miralles, durante el simposio titulado ‘Titikaka Energético 2026’, celebrado en la sureña región de Puno, donde se encuentra el lago Titicaca, compartido con Bolivia.

Entre los proyectos en cartera figura la adenda con la empresa Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, que permitirá una inversión de 643 millones de dólares para la distribución de gas natural en las regiones andinas de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y en la amazónica Ucayali.

Esta iniciativa contempla 2.510 kilómetros de redes de distribución, dos accesos a ciudades, nueve plantas satelitales de regasificación y beneficiará a más de 150.000 potenciales hogares.

También está en cartera la masificación del uso de gas natural en las sureñas regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de 266 millones de dólares, lo que comprende suministro de gas natural licuado, transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes de distribución hasta los usuarios finales.

«La masificación del gas natural no solo representa inversión en infraestructura, significa bienestar para las familias, mayor competitividad para las regiones y una oportunidad concreta para cerrar brechas energéticas históricas en el país», resaltó Miralles.

En el caso de Puno, la directora destacó que la región se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación del gas natural mediante una planta satélite de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias, promoviendo la participación privada con tecnología moderna, respeto a las comunidades y cuidado ambiental. EFE

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