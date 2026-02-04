Perú establece que su reforma penitenciaria deberá estar vigente en un máximo de 120 días

Lima, 4 feb (EFE).- La reforma penitenciaria que ha ordenado el Gobierno de transición de Perú, que preside el derechista José Jerí, deberá estar vigente en un plazo máximo de 120 días, luego de que este miércoles se oficializara el decreto que crea la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

El decreto, que fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, fue publicado en el diario oficial El Peruano y confirma que la Sunir fusionará al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

La norma establece que en un plazo máximo de 10 días se deberá crear una comisión encargada de la transferencia, que deberá concluir el proceso en 90 días, que podrán ser prorrogados por una única vez por 30 días más.

«Hasta la culminación del proceso de fusión, las entidades absorbidas ejercen las funciones que le son propias, así como mantienen las responsabilidades y obligaciones que les corresponden», precisó el decreto antes de indicar que los funcionarios que se transfieran a la Sunir mantendrán su régimen laboral, sin que se afecten sus derechos y beneficios laborales.

El decreto explicó que la decisión de crear la nueva superintendencia se ha tomado porque la organización vigente del Inpe, la actual oficina del Gobierno a cargo de las prisiones; y del Pronajec, que ve casos de las reclusiones de menores, «evidencian limitaciones estructurales y funcionales que dificultan una capacidad de respuesta eficiente frente al incremento sostenido de la criminalidad».

Alertó que, de mantenerse esa situación, el sistema penitenciario peruano «ampliará sus brechas estructurales y operativas, comprometiendo así la eficacia de la política criminal del Estado y el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia».

Por ese motivo, añadió, es «necesario establecer una reingeniería institucional» mediante un organismo que gestione integralmente la política de reinserción social «en estricto cumplimiento de los estándares internacionales, y que no solo persiga modernizar el sistema penitenciario, sino también fortalecer la política criminal del Estado».

El Gobierno de Jerí confirmó este martes su decisión de aplicar esa reforma estructural del sistema penitenciario y del modelo de reinserción social de los jóvenes que cometen delitos, según informó este martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

El ministro informó horas después que el Consejo de Ministros ya había aprobado la creación de la Sunir y ratificó que esa decisión implica «un cambio que va más allá del nombre: es un cambio que supone una reforma organizacional, una reforma estructural profunda» en el sistema penitenciario.

De acuerdo a las cifras oficiales el Inpe, Perú tiene actualmente una población penitenciaria que sobrepasa los 103.000 reclusos en 69 cárceles, cuya capacidad conjunta es para menos de 42.000 reos, lo que significa sobre tasa de sobrepoblación del 149 % y un hacinamiento del 129 %. EFE

