Perú evacúa a 26 peruanos de Oriente Medio hacia España y el Emirato de Sharjah

Lima, 7 mar (EFE).- Perú ha evacuado a 26 peruanos que estaban en Oriente Medio hacia España y el Emirato de Sharjah, según informó este sábado la Cancillería como parte de la asistencia a sus ciudadanos en la actual zona de conflicto.

El ministerio de Relaciones Exteriores detalló que gracias a las gestiones de la embajada del Perú y la Sección Consular en Catar se pudo evacuar 11 peruanos desde Doha hacia Madrid.

Asimismo, otro grupo de 15 peruanos que estaba varado en Dubái fue evacuado por el consulado a una zona segura en el Emirato de Sharjah.

Añadió que la embajada y el consulado los vienen asistiendo con alojamiento y alimentación.

«La cancillería mantiene permanente contacto con los peruanos para su asistencia y protección», remarcó en un mensaje compartido en la red social X.

Por otro lado, el canciller peruano, Hugo de Zela, dialogó telefónicamente con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, para expresarle la solidaridad del Gobierno y pueblo peruano ante los ataques bélicos de Irán.

El canciller emiratí agradeció la solidaridad peruana y señaló que su Gobierno garantiza la seguridad de los peruanos y cooperará para su pronta evacuación a una zona alejada de los ataques militares.

El pasado jueves, el Comando de Crisis del Medio Oriente, encabezado por el canciller peruano, acordó otorgar especial atención a los 72 peruanos que se encuentran de tránsito en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y se instruyó al consulado general en dicha ciudad mantener permanente contacto, prestándoles el mayor apoyo y orientación posible.

En esa oportunidad, De Zela destacó la importancia del trabajo de los jefes de misión en Arabia Saudí (responsable de Baréin y Omán), Catar, Dubái, Egipto (que cubre también Jordania, Líbano y Siria), Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Turquía (que tiene a su cargo Irán).

En este escenario, las misiones diplomáticas informaron que están en coordinación con las cancillerías locales para facilitar los trámites migratorios de los peruanos en caso de una evacuación a través de pasos fronterizos habilitados. EFE

