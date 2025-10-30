Perú evaluará vincular tarjetas de telefonía a datos biométricos para combatir extorsiones

Lima, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú evaluará modificar la normativa para vincular las tarjetas de telefonía móvil con los datos biométricos, como medida contra la criminalidad y extorsiones vinculadas al uso de dispositivos móviles.

Así lo informó este jueves el Ministerio del Interior de Perú en un comunicado tras una reunión sostenida con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía y empresas de telefonía móvil para evaluar medidas a adoptar frente a los actos delictivos cometidos a través de esta vía telefónica.

En este encuentro se abordaron las crecientes denuncias de extorsión vinculadas al uso indebido de móviles, la banca digital y la comercialización de datos personales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también realizará un seguimiento del proceso de revalidación de números telefónicos y al fortalecimiento de los mecanismos de control en la venta de chips telefónicos. EFE

