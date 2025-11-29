Perú expondrá ante la OEA sus propuestas para modificar la regulación del derecho de asilo

3 minutos

Lima, 29 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, presentará el miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el derecho al asilo diplomático, tras la concesión de México de este beneficio a la exprimera ministra Betssy Chávez, confirmaron este sábado fuentes oficiales.

Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano autorizó el viaje del canciller a Washington, del 2 al 6 de diciembre y señaló que, durante su ausencia, su despacho será asumido por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente se celebrará a pedido de la representación de Perú ante la OEA tras el asilo político que concedió México a Chávez, quien el jueves pasado fue condenada a más de 11 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado que intentó dar en diciembre de 2022 el expresidente Pedro Castillo.

De Zela ha señalado que Perú planteará modificar los criterios de otorgamiento del asilo diplomático para corregir una «desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954» y que se haga obligatorio para el país que lo concede pedir previamente la «información adecuada» sobre el solicitante antes de tomar una decisión.

El canciller peruano explicó que la intención es asegurar que las decisiones de asilo no estén basadas en «cuestiones ideológicas».

Según la resolución, además de participar en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, De Zela sostendrá un encuentro de trabajo con el secretario general del organismo, Albert Ramdin, con el objetivo de tratar «asuntos prioritarios de la agenda hemisférica vinculados al asilo diplomático y al funcionamiento del Sistema Interamericano».

Además, se encontrará con representantes de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de impulsar oportunidades de inversión y cooperación en Perú

El canciller también tiene previsto reunirse con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la asociación estratégica bilateral y la cooperación en materias como seguridad, defensa, lucha contra la delincuencia organizada trasnacional y promoción de inversiones estratégicas.

De Zela declaró este viernes que la situación de Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima, «sigue igual» tras la sentencia de 11 años y 5 meses dictada el jueves en su contra por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo.

Chávez ingresó en la sede de la embajada de México en Lima hace 26 días y recibió el asilo de ese país, ante lo cual el gobierno peruano respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales y anunció que se tomará el tiempo necesario para evaluar si otorga el salvoconducto que le permita salir del país, después de proponer a la OEA modificar los criterios para otorgar el asilo. EFE

dub/ajs