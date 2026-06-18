Perú expone ante Unicef «significativos avances» en políticas para la primera infancia

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Lima, 17 jun (EFE).- Perú expuso los «significativos avances» que han alcanzado sus políticas públicas orientadas a la primera infancia implementadas a través del programa social Juntos, durante su participación en la sesión anual de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, presentó estos resultados de manera telemática ante expertos y autoridades internacionales reunidas en Nueva York, informó este miércoles su despacho en un comunicado.

Vásquez dijo que su país cree «firmemente que la lucha contra la pobreza no puede limitarse a atender carencias inmediatas» y que el impacto del bono económico de la Transferencia Primera Infancia (TPI) del programa Juntos, desarrollado con apoyo de Unicef en Perú, «marcó un punto de inflexión» en la política social peruana.

Juntos plantea garantizar que mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema accedan a servicios de salud materno-infantil y a educación escolar sin deserción, por cuyo cumplimiento otorga a los beneficiarios un incentivo de 200 soles bimestrales (unos 58,6 dólares).

Entrega además la TPI, un incentivo adicional de 100 soles bimestrales (29,3 dólares) a hogares con gestantes y niños menores de 12 meses, para promover su acceso a servicios de salud esenciales para el cuidado y desarrollo durante los primeros años de vida.

Vásquez, quien durante su presentación estuvo acompañada por el representante de Unicef en Perú, Javier Álvarez, dijo que la TPI fue incorporada en 2023 al presupuesto por resultados y reconocida como la estrategia de gestión pública más eficiente del Estado peruano.

«Un año después, la Transferencia Primera Infancia encontró en los resultados de esta evaluación una sólida confirmación de valor e impacto, asegurando su continuidad y financiamiento en beneficio de más de 90.000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional al mes de abril», agregó.

En ese sentido, la ministra informó que Perú destinará unos 16,5 millones de dólares durante este año para garantizar la continuidad de esta política y consolidar un esfuerzo que ha incrementado sus recursos en cerca de 15 % desde 2023.

Vásquez resaltó, además, que desde ese año más de 22.000 niñas y niños usuarios del programa Juntos diagnosticados con anemia a los seis meses superaron esa condición a los doce meses.

En la presentación del informe de Perú también participó Merlyn Mauricio, un usuario del programa Juntos que destacó que el acompañamiento que recibió desde la primera infancia «transformó su vida y le permitió construir un proyecto de futuro».

Mauricio, que procede del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una amplia región de selva montañosa donde se ubica la mayor zona cocalera del país, dijo que gracias a ese apoyo pudo ingresar al Colegio de Alto Rendimiento de la ciudad sureña de Ayacucho y, actualmente, continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima. EFE

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