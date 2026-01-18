Perú expresa «sus más sentidas condolencias» a Chile por pérdida de vidas en incendios

2 minutos

Lima, 18 ene (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este domingo a Chile «sus más sentidas condolencias» por las víctimas mortales que han dejado los incendios forestales desatados en las regiones de Bio Bio y Ñuble, en el sur del país vecino.

«El Perú expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en las regiones del Biobío y Ñuble, y hace llegar su solidaridad a las familias de las víctimas ante esta emergencia», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Añadió que el Consulado General de Perú en Santiago «se mantiene alerta» y realiza «un estrecho seguimiento» a esta situación, ante cualquier requerimiento de asistencia de ciudadanos peruanos.

Confirmó que, hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados por los incendios.

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, informó este domingo que un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales aún activos en las regiones de Ñuble y Biobío.

Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30.000 personas, es la comuna de Penco, en Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Al respecto, el presidente chileno, Gabriel Boric, declaró este domingo el Estado de Catástrofe en la zonas afectadas y viajará hasta el lugar para «tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado», según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. EFE

dub/cpy