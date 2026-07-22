Perú expresa condolencias a Chile por fallecidos y daños a raíz de fuerte temporal

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Lima, 21 jul (EFE).- El Gobierno del Perú expresó este martes sus condolencias a Chile por los diez fallecidos y cuatro desaparecidos, a raíz del fenómeno climático que aqueja a ese país vecino, en un mensaje compartido por la Cancillería peruana en sus redes sociales.

El Ejecutivo peruano también hizo llegar su solidaridad y formuló votos por «la pronta superación de las difíciles circunstancias por las que atraviesa ese hermano país».

Este martes, las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clases en la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, según anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El temporal que azota Chile mantiene la intensidad de las precipitaciones con las alertas en las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas bajo estado de catástrofe debido a los estragos del evento climatológico que afecta a diez de las 16 regiones del país.

El presidente chileno, José Antonio Kast, tras su presencia en Coquimbo se trasladó este martes a Atacama, donde visitará Vallenar una de las zonas afectadas por la emergencia junto con la Provincia de Huasco.

La cifra de personas fallecidas a consecuencia del temporal continúa en diez, según el último balance oficial, con cuatro personas desaparecidas que permanecen reportadas por carabineros como «presuntas desgracias» en las regiones de Coquimbo y Atacama.

El balance actualizado da cuenta de un total de 16 personas lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas, además de 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente en la zona de catástrofe al norte del país. EFE

mmr/jrh