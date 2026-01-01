Perú expresa su «profunda solidaridad» con Suiza tras incendio que deja cuarenta muertos

Lima, 1 ene (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este jueves su «profunda solidaridad» con Suiza tras el incendio registrado durante la madrugada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, donde las autoridades locales confirmaron 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas de gravedad.

«El Perú expresa su profunda solidaridad al Gobierno y al pueblo suizo por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en el incendio de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en la red social X.

El ministerio peruano agregó que «extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y formula votos por la pronta recuperación de los heridos».

De acuerdo con información confirmada por las autoridades suizas, el incendio ocurrió en un bar de Crans-Montana, un destino turístico de esquí en el cantón de Valais, durante las celebraciones de fin de año.

Las autoridades han confirmado que cuarenta personas murieron en el incendio y que otras 115 resultaron heridas, gran parte de ellas en estado crítico, algunas de las cuales serán trasladadas a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia. EFE.

