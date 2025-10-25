Perú expresa su pésame a Tailandia por fallecimiento de la reina madre Sirikit

Lima, 25 oct (EFE).- El ministerio de Relaciones Exteriores del Perú transmitió este sábado su más sentido pésame a la familia real, al gobierno y al pueblo del reino de Tailandia por el fallecimiento de la reina madre Sirikit, a los 93 años, en Bangkok.

«Su vida dedicada al bienestar de su pueblo y a la cultura tailandesa será siempre reconocida como un ejemplo a seguir», afirmó la cancillería peruana en su cuenta oficial de la red social X.

La reina madre falleció «tranquila» en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes.

Sirikit, quien llevaba hospitalizada desde 2019, sufrió una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real.

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y que fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia.

Es madre del actual rey Vajiralongkorn, quien ascendió al trono tras la muerte de su padre.

Perú y Tailandia acordaron a fines del 2024 reanudar las negociaciones del tratado de libre comercio entre ambos países, tras la visita de la entonces primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) celebrada en Lima.EFE

