Perú expresa su satisfacción por anuncio de cese de hostilidades entre EE.UU. e Irán

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Lima, 15 jun (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este lunes que «ve con satisfacción» el anuncio de la próxima firma del acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que consideró un «importante paso» para alcanzar el retorno de «la paz y estabilidad» en la región.

En un mensaje difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano reiteró su firme vocación por la paz, así como su compromiso con los principios del derecho internacional, la normativa y resoluciones de las Naciones Unidas, y con los medios para la resolución pacífica de conflictos.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó este lunes que Estados Unidos e Irán firmaron el domingo «virtualmente» el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para el viernes en un acto en Suiza.

«Ya firmamos el acuerdo digitalmente ayer y no se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar», declaró Vance a la televisión ABC al ser preguntado por si Teherán recibirá algún activo con la rúbrica del acuerdo.

Irán levantará el bloqueo que impuso en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos suspenderá el cerco a buques y puertos iraníes que estableció como respuesta a Teherán tras la firma del acuerdo en Ginebra.

Sin embargo, Teherán insiste en que cobrará unas tasas por el paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del comienzo de la guerra.

En cambio, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró a periodistas que el acuerdo con Irán garantiza un Ormuz «libre de peajes de forma permanente», según el diario The New York Times.

Además, Irán insiste en que en el memorando de entendimiento que se firmará el viernes se comprometerá a «no fabricar armas nucleares», según la agencia Mehr, algo que ha reiterado la República Islámica en numerosas ocasiones. EFE

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