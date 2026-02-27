Perú expresa su solidaridad y condolencias a Brasil por decenas de víctimas tras lluvias

1 minuto

Lima, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este jueves su solidaridad y sus condolencias a Brasil por las decenas de víctimas mortales y los graves daños que han dejado hasta el momento las lluvias que caen en el sureste del país vecino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en la red social X que Perú lamenta «profundamente la pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños generados por las intensas lluvias registradas en el estado de Minas Gerais».

«El Perú extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas en este difícil momento», añadió.

El número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Brasil aumentó a 59 en Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, según datos oficiales divulgados este jueves.

El temporal empezó el lunes y causó deslizamientos de tierra, graves inundaciones que anegaron barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, por lo que alrededor de 4.700 habitantes de las localidades de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares y están alojados en refugios temporales y casas de familiares. EFE

