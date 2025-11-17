Perú felicita a Jara y Kast y desea que la segunda vuelta se desarrolle con éxito en Chile

Lima, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Perú felicitó este lunes a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast por haber pasado a la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Chile que se celebraron este domingo.

«El Perú saluda el proceso electoral celebrado en Chile el 16 de los corrientes, y felicita a los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral, la señora Jeannette Jara y el señor José Antonio Kast», señaló la Cancillería peruana en la red social X.

El Ejecutivo peruano reiteró «su voluntad de continuar fortaleciendo la importante agenda bilateral en beneficio de nuestros pueblos».

También expresó su deseo para que la nueva contienda electoral que tendrá lugar el 14 de diciembre se desarrolle con éxito.

El resultado de los comicios generales, donde Jara obtuvo un 26,8 % de los votos válidos y Kast un 23,9 %, según el Servicio Electoral, es bastante más ajustado de lo que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que daban a la candidata izquierdista una victoria por encima del 30 %.

La gran sorpresa de la jornada fue el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, se hizo con el tercer lugar, con el 19,7 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

La correlación de fuerzas en el Congreso Nacional quedó más equilibrada de lo que proyectaron múltiples mediciones, con la derecha y el progresismo empatados en el Senado y el Partido de la Gente (PDG), que ha votado junto a ambos sectores, jugando un rol bisagra en la Cámara Baja.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión del actual presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se alternó entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. EFE

