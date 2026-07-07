Perú fija mirada en el uranio y el litio como minerales claves para transición energética

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Lima, 7 jun (EFE).- Perú, el tercer productor mundial de cobre y el segundo de plata, inició este martes el ‘Foro Internacional Uranio y Litio’, un encuentro donde expertos, empresarios y autoridades abordaran el potencial geológico, energético y tecnológico de estos minerales para la transición energética, el desarrollo minero y la transformación de ciudades inteligentes.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, inauguró este espacio que busca posicionar al país andino como el centro del debate estratégico sobre las oportunidades que representan ambos minerales para un desarrollo sostenible.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se prolongará hasta el miércoles en el Centro de Convenciones de Lima, donde se presentarán conferencias, diálogos técnicos y académicos, orientados a la promoción de la empleabilidad geológica, energética y tecnológica del uranio y litio en Perú.

Durante los dos días de exposiciones magistrales se intercambiarán ideas, experiencias e información sobre la transición energética, innovación tecnológica, seguridad energética, hídrica y desarrollo sostenible que implica el uso correcto de estos componentes considerando que Perú cuenta con grandes reservas de ambos minerales.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, expuso que la celebración de este encuentro «marca un hito» pues refleja la decisión del Estado peruano de impulsar un diálogo estratégico sobre «dos recursos llamados a desempeñar un papel fundamental en la transición energética y el desarrollo energético mundial».

Explicó que el litio impulsa el almacenamiento de energía y la electromovilidad, mientras que el uranio permite la generación de energía nuclear con bajas emisiones de dióxido de carbono.

«Perú tiene una oportunidad histórica de escribir un nuevo capítulo, contribuyendo también al desarrollo responsable de los minerales críticos que sostendrán la economía del futuro», apuntó Ayasta, cuyo país tiene proyectos para extraer litio y uranio en el altiplano del sur del país, fronterizo con Bolivia.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, afirmó que el reto no es únicamente aprovechar los recursos naturales sino convertirlos en desarrollo sostenible, inversión responsable y mejores oportunidades para todos los peruanos.

«La minería del futuro significa energía limpia que cuidará el medio ambiente, gestión efectiva del agua, conectividad, innovación, economía circular y políticas públicas que coloquen a las personas en el centro del desarrollo, porque el beneficio debe ser para todos», agregó Sifuentes. EFE

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