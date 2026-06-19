Perú firma acuerdos de «cielos abiertos» con Uruguay y Guyana para aumentar rutas aéreas

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Lima, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Perú firmó sendos memorandos de entendimiento con Uruguay y Guyana para establecer acuerdos de «cielos abiertos» que eliminen las barreras al transporte aéreo y faciliten la conectividad aérea, con expansión de rutas comerciales entre estos países.

Los acuerdos fueron suscritos el jueves en Lima en una ceremonia híbrida con funcionarios de los tres países, donde el delegado de Guyana participó a través de videoconferencia, según informó en un comunicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.

El acuerdo con Uruguay deja sin efecto las restricciones comerciales vigentes desde el año 2009, permitiendo a las aerolíneas fijar libremente sus frecuencias, capacidad y tipos de aeronaves según la demanda real.

Además, otorga total flexibilidad operativa para combinar vuelos u omitir escalas sin limitaciones geográficas, e incluye una ampliación histórica de derechos de tráfico para servicios mixtos y para cargueros.

Asimismo, impulsa alianzas estratégicas como joint-ventures y códigos compartidos, vinculados estrictamente a altos estándares de protección e información transparente para el consumidor en cada etapa de su viaje.

Por su parte, el memorando con Guyana representa un avance decisivo en la consolidación de la cobertura aeronáutica peruana en Sudamérica y amplía el acceso de Perú al bloque del Caribe, respaldando con herramientas comerciales tangibles a la nueva Embajada de Perú en Georgetown.

Este instrumento establece total libertad tarifaria y de capacidad, otorgando derechos para vuelos mixtos de pasajeros y carga, así como para servicios exclusivos de carga.

Perú busca posicionarse ante un mercado en pleno desarrollo comercial y logístico, al aprovechar la nueva infraestructura hotelera para consolidar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a la capital Lima, como el eje ideal de tránsito y conexión para el viajero corporativo global.

El país andino sumó así 14 acuerdos de cielos abiertos firmados en esta primera mitad de 2026, con el objetivo de consolidarse como un nodo logístico estratégico en la región, al ampliar opciones de vuelos y fomentar la competencia entre las aerolíneas. EFE

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