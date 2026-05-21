Perú fortalecerá seguridad y atención a pacientes tras convenio con universidad de EE.UU.

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Lima, 21 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) suscribió un convenio con la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, para impulsar la seguridad de los pacientes y mejorar la calidad de atención en los hospitales públicos peruanos, informaron este jueves fuentes oficiales.

El acuerdo de cooperación internacional permitirá evaluar la cultura de seguridad del paciente en 155 hospitales de alta complejidad a nivel nacional, indicó el Ministerio en un comunicado.

La presentación oficial del convenio fue encabezada por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Luis Loro Chero, y contó con la participación virtual de representantes de la FIU, así como de funcionarios y equipos técnicos del sector sanitario nacional y de diferentes hospitales de Perú.

«Esta alianza nos permitirá incorporar herramientas internacionales validadas para comprender y fortalecer la cultura de seguridad del paciente en nuestros hospitales, promoviendo una mejora continua basada en evidencia», señaló el viceministro.

El Ministerio de Salud agregó que se implementará la evaluación de cultura de seguridad del paciente «mediante una metodología internacional que permitirá identificar brechas, generar evidencia técnica y fortalecer la toma de decisiones estratégicas».

La cooperación también comprenderá la transferencia de metodologías, capacitación de equipos directivos y asistenciales, asistencia técnica especializada y fortalecimiento de capacidades en gestión de calidad y seguridad del paciente.

Al respecto, el viceministro sostuvo que esta iniciativa permitirá consolidar una cultura institucional «enfocada en la prevención, el aprendizaje y la mejora continua, fortaleciendo la protección y experiencia de los pacientes durante su atención en los hospitales».

«Estamos convencidos de que esta alianza marcará un antes y un después en nuestra gestión hospitalaria, recordándonos que la seguridad del paciente no es un indicador aislado, sino la expresión más clara de la calidad y del rostro humano de nuestro sistema de salud», concluyó.

En la actividad también participaron el decano de la Facultad Robert Stempel de Salud Pública y Trabajo Social de la FIU, Tomas R. Guilarte; el director de Healthcare Management Americas, Alejandro Arrieta; la directora general de Cooperación Técnica Internacional del Minsa, Milagros Ortiz; y la jefa de Gestión de la Calidad en Salud, Marissa Muñoz. EFE

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