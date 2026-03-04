Perú ha descubierto más de 50 nuevas especies en áreas protegidas en los últimos 5 años

Lima, 4 mar (EFE).- Más de 50 nuevas especies fueron descubiertas entre 2021 y 2026 en las áreas naturales protegidas (ANP) de Perú, donde también se encuentran más de 1.700 tipos de aves, informó este miércoles el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El organismo estatal señaló en un comunicado que en el último quinquenio «las ANP han sido escenario del descubrimiento» de nuevas especies para la ciencia, que van «desde escarabajos en el Parque Nacional del Manu hasta nuevas orquídeas en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén».

También se descubrieron «ranas amazónicas en el Parque Nacional Alto Purús; reptiles en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi; y un hallazgo que captó la atención internacional: el Pudu carlae, pequeño venado endémico del Perú que habita en áreas protegidas del centro y norte del país», añadió.

«Cada nueva especie identificada confirma que el Perú sigue siendo un laboratorio natural para la ciencia global. En pleno siglo XXI, el país continúa ampliando el mapa del conocimiento biológico mundial», destacó.

El Sernanp indicó que «en un escenario internacional marcado por la creciente pérdida de biodiversidad, el Perú mantiene el 96 % de la superficie de sus áreas naturales protegidas (ANP) en buen estado de conservación».

El país alberga 5.738 especies de fauna y, dentro de sus ANP, «se resguarda una riqueza extraordinaria: 263 reptiles, 312 anfibios, 1.758 aves y 447 mamíferos», afirmó.

«Es decir, casi la totalidad de las aves del Perú tiene presencia en áreas naturales protegidas, de un total de 1.896 registradas a nivel nacional. Sin estos espacios, el país perdería su ventaja competitiva como potencia mundial en biodiversidad», sostuvo.

El Sernanp remarcó que las ANP no solo conservan la biodiversidad, sino que también «sirven como alertas tempranas ante el cambio climático», por sus ecosistemas, turberas, líquenes y musgos, que reaccionan rápidamente a variaciones de temperatura y humedad.

Además, en el caso de la Amazonía y el noroeste del país «funcionan como refugios estratégicos» frente a amenazas como el tráfico ilegal de especies.

El organismo estatal aplica actualmente 104 protocolos de monitoreo y seguimiento activo a 79 especies naturales, 28 de ellas de flora y 51 de fauna.

También utiliza cámaras trampa, sonares, grabadores autónomos y sistemas de evaluación ecológica para medir desde la ocupación del oso de anteojos, u oso andino, hasta la presencia del tapir de montaña en estas zonas naturales del país.

«La biodiversidad es un activo estratégico para el Perú. Genera turismo, investigación, empleo local y posicionamiento internacional», concluyó. EFE

