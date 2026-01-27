Perú impulsa la ruta del papa León XIV para consolidarse como destino turístico religioso

Lima, 26 ene (EFE).- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú convocó este lunes una reunión con múltiples autoridades regionales y locales para impulsar la ruta ‘Caminos del Papa León XIV’ y consolidarse así como un destino turístico religioso global.

A través de un comunicado, el ministerio apuntó que este encuentro se dio para coordinar las acciones vinculadas a esta ruta turística, que recorre diversos puntos del país donde el sumo pontífice, que tiene nacionalidad estadounidense y peruana, sirvió durante décadas.

«La reunión permitió dar seguimiento a las intervenciones que vienen siendo priorizadas para fortalecer esta ruta, la cual articula el desarrollo del turismo con el ordenamiento territorial, la mejora de los servicios básicos y la puesta en valor del patrimonio cultural y religioso asociado a este importante circuito», indicó el Ejecutivo.

El espacio contó con la participación de congresistas y gobernadores regionales y locales donde Robert Prevost -nombre del papa León XIV- vivió y visitó, como Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años.

Durante la sesión, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que desde que se tuvo conocimiento del nombramiento del papa León XIV, el sector trabaja en la implementación de esta ruta por su enorme potencial turístico.

«Nosotros desde el ministerio siempre mantenemos abierta esta vocación de articulación y también de hablar con todos los actores involucrados», indicó Mera.

‘Caminos del papa León XIV’ está integrada por puntos como Chiclayo, donde se inauguró en noviembre una gran estatua del papa, las regiones de Piura y La Libertad (en el norte del país) y el Callao, donde estuvo a cargo de la diócesis antes de aceptar el encargo de Francisco para asumir el Dicasterio para los Obispos.

La ministra reafirmó el compromiso del sector e instó a las autoridades a priorizar las acciones centrales de la ruta, recordando que el Ejecutivo apoya a las regiones involucradas mediante gestiones, reuniones multisectoriales y ‘road shows’ de inversión, con miras a consolidar esta ruta como un nuevo eje estratégico del turismo en el país.

En este sentido, recordó que Perú se ha incorporado recientemente a la Red Mundial de Turismo Religioso (RMTR), lo que fortalece su identidad cultural y su posicionamiento en los mercados internacionales. EFE

