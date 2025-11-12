Perú inaugura planta de ensamblaje de «vehículos especiales» con apoyo de Corea del Sur

2 minutos

Lima, 12 nov (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, inauguró este miércoles la nueva planta de ensamblaje de «vehículos especiales» de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), que permitirá al país contar con sus propias unidades para uso militar, policial, sanitario y de seguridad ciudadana, con apoyo del sector privado de Corea del Sur.

La iniciativa es liderada por la empresa surcoreana STX Corporation, que actuará como socio principal «y articulará los componentes financieros, tecnológicos y operativos necesarios», precisó la Presidencia en un comunicado.

La planta ha sido instalada en el distrito de Lurigancho-Chosica, en el este de Lima, y es uno de los «ejes principales» del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Industria de Defensa, en el marco de la política del Ministerio de Defensa para consolidar la autonomía tecnológica y productiva del sector, agregó la información oficial.

Durante su visita, Jerí recorrió las instalaciones en las que se ensamblarán los vehículos que serán destinados a las instituciones públicas que lo requieran, y conoció el proceso de diseño y construcción de las unidades.

«El jefe de Estado corroboró el estado de un vehículo militar táctico, una camioneta con componentes de seguridad para serenazgo (vigilancia) municipal y una ambulancia equipada para atender personas en terrenos o lugares alejados del país», detalló la Presidencia.

Reiteró que la meta es que Perú fabrique sus propios vehículos «con apoyo de la tecnología y cooperación del sector privado de Corea del Sur», para lo cual «se contará con la transferencia de conocimiento, homologación técnica y asistencia integral en la construcción de vehículos tácticos y militares».

En la inauguración de la planta también participaron los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; Defensa, César Díaz; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; así como el comandante general del Ejército, César Briceño. EFE

dub/cpy