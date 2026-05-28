Perú incrementó la recaudación de impuestos en 11,1 % entre enero y abril pasado

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Lima, 28 may (EFE).- Perú recaudó 91.134 millones de soles (26.725 millones de dólares) entre enero y abril pasado, lo que representó un incremento de 11,1 % en comparación con el mismo período de 2025, informó este jueves la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El gremio empresarial señaló, con base en datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que el impuesto a la renta representó la principal fuente de ingresos fiscales en el período, al llegar a 37.874 millones de soles (11.106 millones de dólares) y una participación del 41,6 % del total recaudado.

El reporte ‘Nuestros impuestos: ¿de dónde vienen y a dónde van?’, elaborado por ComexPerú, agregó que el segundo lugar fue ocupado por el impuesto general a las ventas (IGV), con 34.752 millones de soles (10.191 millones de dólares), entre tributos internos y aduaneros.

La minería fue la actividad económica que más aportó a la recaudación fiscal, con 14.612 millones de soles (4.285 millones de dólares); seguida por el comercio, con 10.845 millones de soles (3.180 millones de dólares); la manufactura, con 8.647 millones de soles (2.535 millones de dólares); y la intermediación financiera, con 7.264 millones de soles (2.130 millones de dólares).

En ese sentido, Comex Perú remarcó que el sector privado no solo contribuye mediante el pago de impuestos, sino también a través del financiamiento y la ejecución de infraestructura pública bajo mecanismos como obras por impuestos (OxI).

Al cierre de abril pasado, el sector construcción acumuló la mayor inversión adjudicada mediante este esquema, con 910 millones de soles (266,8 millones de dólares), seguido por el comercio, con 875 millones de soles (256,5 millones de dólares), y la minería, con 256 millones de soles (75 millones de dólares).

De acuerdo con el reporte, los impuestos en Perú financian actualmente el 81,6 % del presupuesto público anual, aunque el principal destino de estos recursos corresponde al pago de personal y obligaciones sociales del sector público, que concentra 92.035 millones de soles (26.989 millones de dólares), equivalentes al 41,8 % del gasto público financiado con impuestos.

A ello le sigue la adquisición de activos no financieros, un componente que representa casi la totalidad de la inversión pública para la reducción de brechas sociales y de infraestructura, con 52.493 millones de soles (15.393 millones de dólares) o un 23,8 %, seguido por la compra de bienes y servicios, con 34.694 millones de soles (10.174 millones de dólares) o un 15,7 %.

«Muchas veces se pierde de vista de dónde provienen los recursos que financian el funcionamiento del Estado. La inversión privada y las actividades productivas son las que finalmente sostienen el presupuesto público, financian infraestructura, servicios y programas sociales», indicó al respecto el economista de Comex Perú Aarón Ruiz.

El experto dijo que, «más allá de recaudar más, el verdadero desafío sigue siendo ejecutar mejor», ya que Perú «necesita transformar los recursos generados por la actividad privada en servicios públicos de calidad, infraestructura y bienestar para los ciudadanos», según concluyó. EFE

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