Perú informa el hallazgo de cinco connacionales reportados como desaparecidos en La Guaira

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Lima, 7 jul (EFE).- El Gobierno de Perú informó que cinco integrantes de una familia peruana reportada inicialmente como desaparecida tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela fueron ubicados en su vivienda en La Guaira y recibirán ayuda humanitaria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino señaló -en un mensaje publicado en la red social X- que los connacionales fueron encontrados por la Sección de Intereses en Caracas.

«Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras la reciente emergencia. Se está coordinando la entrega de ayuda humanitaria y víveres para apoyarlos en esta difícil situación. No han solicitado ser repatriados al Perú», precisó el ministerio.

El mensaje añadió que la cancillería «continúa, en estrecha coordinación con las autoridades locales, la asistencia y atención de los peruanos que se hayan visto afectados por los terremotos».

La cartera de Exteriores informó previamente que tres peruanos adultos mayores que resultaron afectados por los terremotos fueron evacuados este martes a Lima, y que un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado debido a causas de fuerza mayor.

Tras agregar que la Sección de Intereses continúa realizando las gestiones y el seguimiento para brindarle la asistencia consular necesaria, el ministerio informó que se hacen gestiones para que menores peruanos puedan ser evacuados.

El pasado viernes, la cancillería reportó que tres peruanos fallecieron y otros siete fueron reportados como desaparecidos tras los sismos.

El ministerio afirmó que se estaba brindando asistencia a trece peruanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, así como un despliegue prioritario para entregar ayuda humanitaria a la familia de un menor de edad de nacionalidad peruana.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela dejaron daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de infraestructura, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando conforme avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

La cifra de fallecidos aumentó en el más reciente balance a 3.685 y la de heridos llegó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado por el desastre, según reportes oficiales que no ofrecieron datos actualizados sobre el número de desaparecidos. EFE

dub/jrg