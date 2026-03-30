Perú inicia el traslado del material electoral para los comicios del próximo 12 de abril

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Lima, 30 mar (EFE).- Las autoridades electorales de Perú comenzaron durante el fin de semana a trasladar el material de sufragio que se usará en las diferentes regiones del país durante los comicios generales del próximo 12 de abril, en los que se elegirá al nuevo Ejecutivo y Congreso para el período 2026-2031.

La Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) informó que el material se traslada, de manera terrestre y aérea, «bajo estrictas medidas de seguridad» hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país.

Durante el fin de semana partieron desde los almacenes de la ONPE en el distrito de Lurín, en el sur de Lima, siete unidades de transporte hacia el aeropuerto internacional de Lima, y otras siete unidades hicieron lo mismo por carretera.

La documentación electoral, que cuenta con la protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) y seguimiento por satélite, está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabina de votación.

La ONPE agregó que para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, también distribuirán 30.000 plantillas en el sistema de lectoescritura táctil braille.

El organismo indicó que el ensamblaje y la entrega del material es controlado mediante un mecanismo de identificación por radiofrecuencia (RFID) y mecanismos automáticos para el cierre, además de puntos de control mediante códigos y etiquetas que permiten verificar la correspondencia del material electoral con el número de mesa de sufragio y el destino.

En el caso de Lima y la provincia vecina del Callao, donde vive un tercio de la población del país, el material será trasladado en 400 unidades de transporte el próximo 10 de abril, con destino a los 2.270 locales de votación de la capital peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el material electoral el pasado 22 de abril e inició su distribución para atender a los más de 1,19 millones de peruanos que residen en el exterior.

La ONPE empezó el 10 de marzo la impresión de las papeletas de votación para las elecciones generales, las más grandes de la historia electoral del país, al incluir a un total de 36 candidatos presidenciales, además de votaciones paralelas para el Senado, la cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

A los comicios generales han sido convocados más de 27 millones de peruanos para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio. EFE

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