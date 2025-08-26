Perú inicia en septiembre estudios técnicos para construir teleférico en Cordillera Blanca

Lima, 26 ago (EFE).- Los estudios técnicos para la construcción de un teleférico en la ciudad de Yungay, ubicada en el corazón de la Cordillera Blanca de Perú, comenzarán en septiembre, anunció este martes la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) sobre este proyecto que requerirá una financiación aproximada de 30 millones de dólares.

A través de un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, detalló que el proyecto conocido como Teleférico del Huascarán, la montaña más alta del país, se denomina ‘Creación de los Servicios Turísticos Públicos en Recursos turísticos en accesibilidad por cable teleférico y espacio de esparcimiento cultural de la ciudad de Yungay’.

«Los estudios técnicos estarán a cargo de la empresa JS Consultores Empresariales S.A.C. que se adjudicó la buena pro de la consultoría, en un proceso transparente y competitivo desarrollado por la agencia», precisó Proinversión sobre el proyecto ubicado en la provincia de Yungay, perteneciente a la región montañosa de Áncash.

Detalló que el proyecto Teleférico del Huascarán contempla una inversión aproximada de 30 millones de dólares, destinada a la construcción del sistema de transporte por cable y sus estaciones, la implementación del espacio de esparcimiento cultural y servicios turísticos complementarios, y al equipamiento, sistemas de seguridad y tecnología de operación.

Los estudios de preinversión comprenden el análisis de demanda y oferta, ingeniería preliminar, costos y cronogramas, evaluación legal e institucional, impacto socioambiental, análisis de riesgos y estructura financiera.

«Estos componentes asegurarán la viabilidad técnica, económica y legal, fundamentando la decisión de inversión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP)», apuntó.

Proinversión sostuvo que el sistema de teleférico no solo «reducirá drásticamente» los tiempos de acceso a zonas de alta montaña, sino que lo hará de forma amigable con el medio ambiente, evitando la apertura de nuevas vías que podrían impactar negativamente en ecosistemas frágiles.

Asimismo, podrá conectar de manera directa al visitante con experiencias como el avistamiento de glaciares, lagunas turquesas, cultura y gastronomía andina.

«El objetivo del proyecto es implementar una infraestructura turística moderna y sostenible», indicó Proinversión al añadir que el proyecto representa «una oportunidad histórica para transformar a Yungay y Áncash en un polo turístico de clase mundial».

El organismo estatal agregó que el teleférico pondrá en valor el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la provincial de Yungay y sus alrededores, beneficiará directamente a la población local, atraerá nuevos flujos de visitantes y potenciará el posicionamiento de Áncash como «un destino turístico de alto nivel en el contexto nacional e internacional». EFE

