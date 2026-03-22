Perú inicia maratónicas jornadas de debates electorales con 35 candidatos presidenciales

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Lima, 22 mar (EFE).- El lunes comienzan en Perú las maratónicas jornadas de debates electorales que durarán seis días y que reunirán a los 35 candidatos presidenciales que se enfrentarán en las urnas el 12 de abril en unos comicios históricos en los que además, los peruanos tendrán que votar por diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino.

A tres semanas de las elecciones, ninguno de los candidatos en contienda reúne en las encuestas más del 12 o 14 % de la intención de voto, y hay alrededor de un 50 % del electorado indeciso, por lo que los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) serán clave para medir la temperatura de los comicios.

Los seis debates se dividen en dos tandas, y la primera inicia esta semana, con tres jornadas que se realizarán el lunes, el martes y el miércoles en el Centro de Convenciones de Lima, a partir de las 20:00 hora local (01:00 hora GMT).

Los dos temas a tratar serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e integridad política y lucha contra la corrupción.

Además de exponer sus planes de gobierno, los aspirantes presidenciales participarán en una interacción circular en grupos de tres, lo que permitirá intercambios directos, en un orden y distribución que fueron decididos en febrero mediante un sorteo.

En el primer día, el lunes 23, están convocados once candidatos y los más destacados son el ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que es primero en intención de voto, y el candidato izquierdista Alfonso López Chau, (Ahora Nación), que parte como tercero.

También participarán el humorista Carlos Álvarez (País Para Todos), el empresario César Acuña (Acción Popular), y los derechistas Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y José Luna (Podemos Perú), entre otros.

El martes 24 serán doce, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el periodista Carlos Espá (Sí Creo), el exfutbolista y exalcalde George Forsyth (Somos Perú) y también está invitado el prófugo Vladimir Cerrón, del partido marxista Perú Libre, y quien no acudirá al debate pues sería detenido al tener una orden judicial en su contra.

Finalmente, el miércoles 25 participarán la candidata fujimorista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que es segunda en intención de voto según encuestas, y el hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra (Perú Primero).

También presentarán sus propuestas el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), de centro derecha, el centroizquierdista Mesías Guevara (Partido Morado) y el izquierdista Ronald Atencio (Venceremos).

La segunda tanda de debates se realizará el 30 y 31 de marzo y el 1 y los dos temas del bloque serán empleo, desarrollo emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

La distribución de candidatos para estas jornadas será distinta, y de hecho el segundo día, el martes 31 de marzo, se verán las caras López Aliaga y Fujimori.

En un inicio, eran 36 los candidatos presidenciales, pero hace una semana falleció en un accidente de tráfico Napoléon Becerra, de 67 años, cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país.EFE

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