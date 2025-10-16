Perú investiga muerte de manifestante en el contexto de «graves violaciones» de los DD.HH.

Lima, 16 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú anunció este jueves que realiza investigaciones urgentes, «en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos», por la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta que se realizó este miércoles en Lima en contra del Gobierno y el Congreso por la crisis de corrupción e inseguridad ciudadana que afronta el país.

El Ministerio Público señaló en la red social X que la intención es «esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz», de 32 años, quien, según confirmó, «recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre».

El caso ha sido asumido por una fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dispuso el levantamiento del cadáver de la víctima y la «recolección de evidencia audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos».

Ruiz falleció cuando estaba finalizando la multitudinaria protesta del miércoles, según confirmó en un primer momento la Defensoría del Pueblo, que también reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

Al respecto, el director general de operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos León, declaró este jueves al Canal N de televisión que la mayoría de los civiles heridos fueron atendidos en hospitales de Lima por contusiones, golpes y el efecto de los gases lacrimógenos.

Agregó que dos manifestantes debieron ser operados, aunque dijo que no se tiene «la precisión en este momento» de si fueron heridos por balas, pero sí dijo que «hay personas impactadas por perdigones».

El Gobierno anuncia una investigación

Ruiz fue una de las miles de personas que salieron a protestar contra las autoridades del Gobierno y el Congreso por la corrupción y el auge de la inseguridad ciudadana, impulsada por el incremento del crimen organizado.

Testigos aseguraron que murió por un disparo ejecutado supuestamente por un «terna», un agente policial encubierto entre los manifestantes, que aparentemente fue descubierto por un grupo de participantes en la protesta y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.

Tras confirmarse la información sobre su muerte, el presidente interino de Perú, José Jerí, deseó «que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades» y envió «fuerza a su familia en este momento».

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que dispuso «de forma inmediata que se realicen las investigaciones» al argumentar que no había personal ‘terna’ en la zona.

«Solicito una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte de este ciudadano. Lamentamos este hecho de muerte nosotros nunca hemos previsto. Que se investigue hasta las últimas consecuencias», dijo.

Tiburcio es parte del Gobierno de transición nombrado el martes último por Jerí, un legislador derechista que asumió la Presidencia el viernes pasado en reemplazo de Dina Boluarte, después de que esta fuera destituida por el Congreso bajo la acusación de «permanente incapacidad moral» para afrontar la crisis de inseguridad en Perú.

La manifestación del miércoles, que tuvo también sus réplicas en varias ciudades del país, fue una de las más grande de los últimos años en el país, tras las protestas que dejaron al menos 49 civiles muertos entre finales de 2022 y los primeros meses de 2023, cuando Boluarte llegó al poder, luego del encarcelamiento de su predecesor, Pedro Castillo, por su fallido intento de golpe de Estado. EFE

