Perú invierte 3.200 millones de dólares en escuelas en el Gobierno de presidenta Boluarte

Lima, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Perú ha invertido 11.400 millones de soles (3.200 millones de dólares ó 2.700 millones de euros) en la construcción y modernización de colegios públicos, entre los cuales hay 41 Escuelas Bicentenario, durante la gestión de la mandataria Dina Boluarte (2022-2026), según informó este lunes el Ministerio de Educación.

Hasta la fecha se han entregado 154 colegios en 15 regiones del país para el beneficio de más de un millón de estudiantes, precisó el Ministerio durante la inauguración de la Escuela Bicentenario 2028 Peruano-Británico en el distrito de San Martín de Porres, de la capital Lima.

La meta del Ejecutivo hasta fin de año es inaugurar 75 Escuelas Bicentenario, que se trata del primer Proyecto Especial de Inversión Pública en Educación del país y replica el modelo pedagógico finlandés.

En más de dos años de Gobierno de Boluarte, el Ministerio afirmó haber puesto en marcha 41 Escuelas Bicentenario, la mitad de las cuales tienen formación técnica en secundaria y talleres de educación para el trabajo.

Durante la inauguración de este lunes, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que «el colegio Peruano-Británico 2028 es un símbolo de la transformación educativa que estamos liderando».

«Con aliados estratégicos como el Reino Unido, damos a nuestros estudiantes herramientas para competir en el mundo», agregó Quero.

La ceremonia contó con la participación de la baronesa Jennifer Chapman, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, y el embajador británico en Perú, Gavin Cook, con quien el ministro firmó un memorando de entendimiento para fortalecer la enseñanza del inglés en los niveles inicial, primaria y secundaria con el apoyo del British Council.

«No nos demoramos tres o diez años como en el pasado, donde estiraban la obra para firmar sustanciosas adendas. Sabemos de las necesidades y urgencias de los peruanos, y por eso actuamos con rapidez y responsabilidad», aseguró Boluarte durante la inauguración.

La gobernante, la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, destacó la presentación de la más reciente Escuela Bicentenario, al asegurar que «apostar por la educación es la mejor y más grande inversión para el futuro».

Asimismo, expresó su intención de desterrar para siempre «las escenas tristes donde nuestros niños estudian en carpetas rotas, frente a pizarras destruidas y bajo techos que no los protegen». EFE

