The Swiss voice in the world since 1935

Perú invierte 3.200 millones de dólares en escuelas en el Gobierno de presidenta Boluarte

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Perú ha invertido 11.400 millones de soles (3.200 millones de dólares ó 2.700 millones de euros) en la construcción y modernización de colegios públicos, entre los cuales hay 41 Escuelas Bicentenario, durante la gestión de la mandataria Dina Boluarte (2022-2026), según informó este lunes el Ministerio de Educación.

Hasta la fecha se han entregado 154 colegios en 15 regiones del país para el beneficio de más de un millón de estudiantes, precisó el Ministerio durante la inauguración de la Escuela Bicentenario 2028 Peruano-Británico en el distrito de San Martín de Porres, de la capital Lima.

La meta del Ejecutivo hasta fin de año es inaugurar 75 Escuelas Bicentenario, que se trata del primer Proyecto Especial de Inversión Pública en Educación del país y replica el modelo pedagógico finlandés.

En más de dos años de Gobierno de Boluarte, el Ministerio afirmó haber puesto en marcha 41 Escuelas Bicentenario, la mitad de las cuales tienen formación técnica en secundaria y talleres de educación para el trabajo.

Durante la inauguración de este lunes, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que «el colegio Peruano-Británico 2028 es un símbolo de la transformación educativa que estamos liderando».

«Con aliados estratégicos como el Reino Unido, damos a nuestros estudiantes herramientas para competir en el mundo», agregó Quero.

La ceremonia contó con la participación de la baronesa Jennifer Chapman, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, y el embajador británico en Perú, Gavin Cook, con quien el ministro firmó un memorando de entendimiento para fortalecer la enseñanza del inglés en los niveles inicial, primaria y secundaria con el apoyo del British Council.

«No nos demoramos tres o diez años como en el pasado, donde estiraban la obra para firmar sustanciosas adendas. Sabemos de las necesidades y urgencias de los peruanos, y por eso actuamos con rapidez y responsabilidad», aseguró Boluarte durante la inauguración.

La gobernante, la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, destacó la presentación de la más reciente Escuela Bicentenario, al asegurar que «apostar por la educación es la mejor y más grande inversión para el futuro».

Asimismo, expresó su intención de desterrar para siempre «las escenas tristes donde nuestros niños estudian en carpetas rotas, frente a pizarras destruidas y bajo techos que no los protegen». EFE

mmr/fgg/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR