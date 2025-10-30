Perú lamenta víctimas en República Dominicana, Jamaica, Haití y otros países por Melissa

2 minutos

Lima, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Perú lamentó y expresó su solidaridad este jueves con los pueblos y Gobiernos de República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y Bahamas ante las «irreparables pérdidas humanas y los graves daños materiales» ocasionados por el paso del huracán Melissa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú indicó, a través de su cuenta en la red social X, que mantiene su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en la prevención y la reducción del riesgo de desastres, así como brindar asistencia y orientación consular a los peruanos afectados, a través de sus números de contacto en los consulados ubicados en Panamá, Santo Domingo, La Habana y Miami, así como de un agente consular en Jamaica.

El miércoles, la Cancillería peruana informó en un comunicado que se había reportado un total de 14 peruanos en Jamaica a la espera de que se reactiven los vuelos para retornar a Perú, pero que no habían heridos o afectados físicamente por el paso del huracán.

Estos peruanos se encuentran asistidos por el consulado general de Perú en Panamá, que tiene jurisdicción en Jamaica, así como por una agente consular honoraria en Montego Bay, quienes pusieron a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención.

Melissa tocó tierra el martes como huracán categoría 5 en el municipio jamaicano de Saint Elizabeth, en el suroeste, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas.

Al menos cuatro personas murieron en Jamaica a causa del huracán, que dejó asimismo a más de 500.000 personas sin electricidad.

En total, ha dejado al menos 32 víctimas mortales: veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

El ciclón, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.EFE

mmr/fgg/gad