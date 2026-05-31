Perú lanza bonos amazónicos como nuevo instrumento de financiamiento sostenible

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Lima, 31 may (EFE).- El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú aprobó un nuevo marco para emitir deuda soberana temática sostenible, incluyendo instrumentos financieros vinculados a la protección de la Amazonía, según una resolución oficial publicada este domingo.

La actualización incorpora nuevos estándares promovidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), así como prioridades nacionales vinculadas al desarrollo sostenible, la resiliencia climática y la transición energética.

De acuerdo con la resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano, el nuevo marco amplía y precisa las categorías de gastos y proyectos elegibles para financiamiento, incorporando criterios asociados a biodiversidad, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, protección de ecosistemas y transición energética, entre otros.

Igualmente, contempla la posibilidad de emitir instrumentos temáticos especializados, como bonos azules, bonos de resiliencia, bonos de naturaleza y bonos sostenibles bajo la denominación de bonos amazónicos, para diversificar las alternativas de financiamiento sostenible disponibles para el Perú.

«Con este nuevo marco, el Perú fortalece su capacidad para movilizar recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social positivo, al tiempo que amplía sus opciones de financiamiento sostenible en los mercados internacionales», declaró el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

El funcionario subrayó que este marco recoge las mejores prácticas internacionales y «fortalece los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la deuda pública».

Además, agregó que esta medida reafirma al Perú como un emisor comprometido con los desafíos globales vinculados al cambio climático, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo.

El nuevo marco se encuentra alineado con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030 y con la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos 2026-2029, que contribuye al fortalecimiento del mercado de capitales y al desarrollo de instrumentos financieros innovadores orientados a proyectos estratégicos. EFE

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