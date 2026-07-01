Perú lanza concurso nacional para diseñar la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2027

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Lima, 1 jul (EFE).- El comité organizador de los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 lanzó un concurso nacional para diseñar y elegir a la mascota de la competencia, que se disputará del 23 de julio al 29 de agosto del próximo año.

La convocatoria, difundida este miércoles, indicó que la propuesta ganadora recibirá un premio con 5.000 soles (1.461 dólares), además de la oportunidad de convertirse «en parte de la historia deportiva del país».

«El concurso representa una gran oportunidad para que el talento y la creatividad de todo el país formen parte de un acontecimiento histórico», sostuvo en un comunicado el presidente del comité organizador de los Panamericanos, Sergio Ludeña.

Según la convocatoria, un jurado especializado considerará criterios como creatividad y originalidad, concepto e identidad, impacto visual, versatilidad, técnica y presentación de las propuestas.

Estas «deberán reflejar los valores deportivos de Lima 2027, representar la identidad cultural del Perú y en particular de Lima como ciudad anfitriona, generar cercanía con niños y jóvenes, consolidándose así como un símbolo integrador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos», anotó.

Tras la evaluación técnica, que se realizará el próximo 15 de julio, el jurado seleccionará a tres propuestas finalistas, que pasarán a una etapa de votación pública digital que se desarrollará hasta el 21 de julio próximo, cuando se promulgará la propuesta que obtenga el mayor respaldo ciudadano.

Lima será sede entre julio y agosto de 2027 de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que reunirán a más de 8.000 competidores de 41 países, en la que será la segunda ocasión, en tan solo 8 años, en que la capital peruana acogerá esta competencia, tras el éxito de las competencias de 2019. EFE

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