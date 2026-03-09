Perú oficializa un nuevo plan nacional de seguridad para luchar contra la criminalidad

2 minutos

Lima, 9 mar (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que preside el congresista izquierdista José María Balcázar, oficializó este lunes un ‘Plan de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad’ para el período 2026-2028, que establece las nuevas estrategias para afrontar el embate del crimen organizado y la delincuencia común en el país.

El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, señaló que se trata de «un instrumento de gestión y orientación estratégica, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana», que tiene como finalidad «ordenar, articular y orientar la actuación del Estado en materia de seguridad ciudadana».

Esto se hará mediante «objetivos estratégicos, ejes de intervención, fases operativas, responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación intersectorial y sistemas de seguimiento y evaluación».

La intención es «proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal».

El nuevo plan será de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y el Ministerio del Interior deberá establecer, en un plazo no mayor a diez días laborables, los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Balcázar aseguró que la intención es «recuperar el orden y fortalecer el principio de autoridad» en el país.

«No podemos decir los detalles porque sería advertir a los delincuentes, pero están los marcos generales de cómo el Estado enfrenta con la ley y las armas de la democracia. No es un plan autoritario que pretenda dañar la figura democrática. Hoy estamos dando un paso fundamental», señaló.

Balcázar agregó que este plan podrá «ser reajustado debido a la dinámica del crimen» y reiteró que la intención es «recuperar el orden, fortalecer el principio de autoridad y garantizar que la ley prevalezca en el territorio nacional».

«Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando día y noche para recuperar el principio de autoridad que el país necesita», sostuvo el mandatario, quien asumió el cargo el 18 de febrero en reemplazo del congresista derechista José Jerí, destituido por el Congreso. EFE

