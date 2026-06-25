Perú ofrece ayuda humanitaria y expresa «sus más sentidas condolencias» a Venezuela

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Lima, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Perú informó este jueves que ha ofrecido ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que golpearon al país el miércoles y expresó «sus más sentidas condolencias por las vidas perdidas».

«El Perú viene monitoreando la situación que viene enfrentando Venezuela luego de ocurridos los fuertes sismos en ese país y ha ofrecido ayuda humanitaria para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X.

El mensaje también expresó a Venezuela sus «más sentidas condolencias por las vidas perdidas», reiteró «su profunda solidaridad con el pueblo venezolano» e hizo votos «por la pronta recuperación de los heridos y las zonas afectadas».

Poco después de los sismos del miércoles, el ministerio de Exteriores ya expresó en un comunicado su solidaridad con el pueblo venezolano e informó que, hasta ese momento, no se registraban peruanos afectados.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas, y sus respectivas sedes diplomáticas cerradas, desde julio de 2024, luego de que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González.

Tras los sismos del miércoles, la candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú, también envió un mensaje de «fuerza para Venezuela» y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

En Perú reside la segunda mayor comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, que bordea los 1,6 millones, la mayoría concentrados en la capital Lima, lo que significa cerca del 5 % de la población del país.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que se presentó un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el doble terremoto ha causado al menos 164 muertos y 971 heridos, y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. EFE

dub/cpy