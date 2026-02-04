Perú participará en el foro internacional convocado por EE.UU. sobre minerales críticos

Lima, 3 feb (EFE).- Perú participará este miércoles en la reunión convocada por Estados Unidos para países aliados en materia de minerales críticos, como parte de su plan para reducir la dependencia de China y su monopolio en este sector, informó este martes el Ministerio de Energía y Minas peruano en un comunicado.

Indicó que acudirán al foro internacional, que se celebrará en Washington DC, el canciller, Hugo de Zela, y el viceministro de Minas de Perú, Carlos Talavera Flores, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre países socios en materia de abastecimiento seguro, resiliente y sostenible de minerales críticos.

«Se analizará el rol estratégico que cumplen estos recursos en la transición energética, el desarrollo de tecnologías limpias, la industrialización avanzada, la digitalización de las economías y la seguridad económica de los Estados, motivo por el cual su disponibilidad y gestión responsable forman parte prioritaria de la agenda internacional», indicó el ministerio.

El Gobierno peruano agregó que la participación del viceministro constituye «una oportunidad relevante» que permitirá reforzar el posicionamiento del país andino ante actores gubernamentales y empresariales clave sobre la resiliencia de las cadenas de suministro, el abastecimiento desde países aliados y la reducción de dependencias estratégicas.

Previo a este encuentro al que asistirán representantes de 50 países, el viceministro participará en el evento ‘Asegurar el suministro de minerales críticos: un diálogo entre el gobierno y la industria’, en la que tratará de posicionar a Perú como un proveedor global confiable de minerales esenciales para la transición energética.

«En este espacio especializado de diálogo gobierno–industria, donde intervienen altos funcionarios gubernamentales y líderes de la industria, analizarán condiciones de inversión, mecanismos de financiamiento, esquemas de coordinación público-privada y estrategias para fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos a nivel global», apuntó el ministerio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este miércoles a cancilleres de países aliados en materia de minerales críticos, como parte de su plan para reducir la dependencia de China y su monopolio en este sector.

Rubio será anfitrión de la llamada ‘Reunión Ministerial inaugural sobre Minerales Críticos’ que pretende «impulsar esfuerzos colectivos» para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, de acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Estado.

La reunión sera inaugurada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, enfocado en abordar temas como «colaboración para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional», de acuerdo con la misma fuente.

De América Latina, estarán presentes países como Paraguay, con significativas reservas de uranio, Brasil, con grandes recursos en materia de litio, níquel y cobre, así como Argentina, con enormes reservas de litio.

Actualmente, China controla la producción de minerales críticos, y Estados Unidos pretende hacerse del control global que ejerce Xi Jinping desde Pekin. EFE

