Perú pedirá que se modifiquen criterios del asilo para evitar «cuestiones ideológicas»

2 minutos

Lima, 25 nov (EFE).- El Gobierno de Perú presentará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar los criterios de otorgamiento del asilo diplomático, después de que México otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada por el fallido intento de golpe de Estado junto al izquierdista expresidente Pedro Castillo.

El objetivo central es asegurar que las decisiones de asilo no estén basadas en «cuestiones ideológicas», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, al explicar que la propuesta establece que sea obligatorio para el país que concede el asilo solicitar la «información adecuada» antes de tomar una decisión.

El canciller sostuvo que, en el caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Castillo, «la posición del Gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna».

También reiteró que las autoridades peruanas no van a no va a entrar en la embajada de México para detener a Chávez, en referencia a las palabras del presidente interino, José Jerí, quien este domingo abrió la posibilidad de repetir lo sucedido en Ecuador con el asalto a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente correísta Jorgle Glas después de que hubiese recibido asilo.

«Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará», remarcó el gobernante en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, lo que después fue desmentido por su primer ministro, Ernesto Álvarez.

La situación de Chávez

Chávez se encuentra desde hace tres semanas en la embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, lo que llevó al Gobierno de Perú a anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Desde entonces, la política izquierdista permanece en la sede diplomática a la espera de que Perú le conceda un salvoconducto que permita a la política izquierdista viajar a México.

La Justicia de Perú ordenó el pasado viernes su captura internacional y prisión preventiva por cinco meses porque consideró que es «palpable» el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a su embajada para detener a Chávez constituiría una «violación grave» del derecho internacional y de la soberanía mexicana. EFE

