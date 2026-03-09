Perú pide a empresas y ciudadanos adoptar «medidas responsables» ante racionamiento de gas

3 minutos

Lima, 9 mar (EFE). La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, pidió este lunes a las empresas y a los ciudadanos de su país que adopten «medidas responsables» en el consumo de energía, en medio del racionamiento de gas natural generado por una fuga y deflagración en los ductos del yacimiento de Camisea, en el sur del país.

«Estamos trabajando para restablecer el servicio energético en el más corto tiempo posible. En esta coyuntura es fundamental que todos contribuyamos con un consumo responsable de energía para garantizar que los servicios esenciales, como los hospitales, continúen operando con normalidad», sostuvo Miralles durante una actividad oficial.

En ese sentido, la primera ministra recordó que «más de un millón y medio de escolares regresarán a clases la próxima semana en los colegios públicos» en Lima y la provincia vecina del Callao, por lo que dijo que se necesita «asegurar reservas suficientes de combustible para atender esa demanda adicional».

La jefa del gabinete remarcó que los estudiantes no son un problema en el consumo del gas natural, sino la gran cantidad de personas que se movilizan alrededor de las escuelas, desde los padres que trasladan a sus hijos en sus autos, hasta los transportes escolares y el personal que trabaja en los centros educativos.

Explicó que si también se suspenden las clases presenciales de manera temporal en los colegios privados de Lima y el Callao, tal como ha ordenado el Ejecutivo, la reducción de los desplazamientos permitirá liberar de manera significativa el tránsito de vehículos durante esta semana en la capital.

El Ministerio de Educación confirmó el último domingo que hasta el próximo 14 de marzo se deberán dictar clases virtuales en Lima y el Callao, aunque estableció una excepción para las escuelas que «no cuenten con las plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota».

Ante esta medida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó este lunes su «preocupación por el impacto que la crisis energética que vive el país tendrá en la vida de niñas, niños y adolescentes» e invocó a las autoridades «a tener en cuenta las lecciones» que dejó la pandemia «en cuanto a conectividad, logros de aprendizaje y salud mental».

Alertó que ya se comprobó que «la virtualidad impacta negativamente en el logro de aprendizajes básicos y en la salud emocional de los estudiantes».

El sábado pasado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el principal gremio patronal del país, también afirmó que una crisis energética «no debería resolverse generando, a su vez, problemas adicionales en la educación y en la actividad productiva» en el país.

El Gobierno peruano anunció la semana pasada un periodo de racionamiento de gas natural, de 14 días, a raíz de la fuga y deflagración en uno de los ductos del yacimiento de Camisea, ubicado en la Amazonía de la región sureña de Cusco, que actualmente está siendo reparado por la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP). EFE

